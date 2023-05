Laut Tobias Gehle von der Stadt Elmshorn wird die Baustelle auf dem Ex-Sky-Gelände ab Montag eingerichtet. Der Abriss startet dann Mitte Juni. Foto: Brameshuber up-down up-down An der Berliner Straße Stadtumbau in Elmshorn: Jetzt wird der ehemalige Sky-Markt abgerissen Von Christian Brameshuber | 31.05.2023, 18:00 Uhr

Schon am 5. Juni rücken die Bauarbeiter an. Der Abriss hat auch Folgen für die kostenlosen Parkplätze an der Berliner Straße in Elmshorn.