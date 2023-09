Für Kinder bis 13 Jahre Sportjugendkulturwoche Hörnerkirchen: Das Programm in den Herbstferien Von Carsten Wittmaack | 24.09.2023, 11:00 Uhr Sport ist ein fester Bestandteil der SJKW. Links im Bild: Mitorganisator Christopher Gramm. Archivfoto: Carsten Wittmaack up-down up-down

Spiel, Spaß und Sport am Tag, und dazu eine Übernachtung in der Sporthalle. Die SJKW ist in Hörnerkirchen seit jeher ein Renner. Mitorganisator Christopher Gramm verrät die für 2023 geplanten Highlights.