Die Wochenend-Baustelle auf der A23 Sperrung zwischen Elmshorn und Tornesch: Präzisionsarbeit mit Spezialasphalt und Riesenstau auf der Umleitungsstrecke Von Wolfgang Duveneck | 15.10.2023, 16:00 Uhr Der heiße Asphalt dampft, als Walzen ihn im Regen verdichten. Foto: Michael Ruff up-down up-down

Im Schneckentempo wälzte sich am Wochenende (14./15. Oktober) eine lange Blechlawine über die Bundesstraße von Elmshorn nach Tornesch. Zwischen den beiden Anschlussstellen war die A23 in Richtung Süden gesperrt. Der Grund: Auf der knapp fünf Kilometer langen Strecke wurde ein neuartiger Fahrbahnbelag aufgetragen. Ursprünglich sollte die Sperrung bis Montagfrüh dauern. Dochdie Arbeiten gingen flott voran, sodass die A23 dort schon am Sonntagmittag wiederfrei war. Am kommenden Wochenende – so der vorläufige Plan – ist die entgegengesetzte Richtung an der Reihe.