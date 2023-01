Runter mit den Feiertags-Pfunden heißt es beim Vosslocher Sportverein. Foto: Peter Jaster up-down up-down Sportlicher Neujahrsstart Speckweg-Party in Bokholt-Hanredder für alle Generationen Von Peter Jaster | 03.01.2023, 10:00 Uhr

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause startet der Vosslocher Sportverein mit seiner Speckweg-Party wieder durch. Fünf Stunden lang können sich Jung und Alt am 14. Januar in der Sporthalle an der Hauptstraße auspowern.