Uwe Sievers freut sich auf die kommende Legislaturperiode mit seiner Fraktion. Foto: Beißner up-down up-down Trotz Stimmverlusten der SPD Uwe Sievers will weiterhin Bürgermeister von Kölln-Reisiek werden Von Grischa Beißner | 09.06.2023, 09:00 Uhr

Für die SPD in Kölln-Reisiek war die Wahl mit herben Verlusten ausgegangen. Trotzdem will die Fraktion nun in die Zukunft blicken und mit neuem Elan in die Legislaturperiode starten. Und die SPD steht weiterhin hinter Uwe Sievers als Bürgermeisterkandidaten.