Für die SPD in Sparrieshoop treten an: (oben von links) Vanessa Marquard-Gummerlich, Torben Konetzny, Ole Korff, Vanessa Kamp, Sven Schoenwald, (mitte von links) Andy Mitterer, Jörg Weiberg, Lothar Kind, Stephan Kamp, Ulrich Loock, Hans-Joachim Spillner, Jessica Partus, (vorne von links) Günther Korff, Mario Mohr, Karin Korff, Erich Domdei. Foto: SPD Klein Offenseth-Sparrieshoop up-down up-down Günther Korff legt Amt nieder SPD will auch neuen Bürgermeister in Klein Offenseth-Sparrieshoop stellen Von Grischa Beißner | 22.04.2023, 12:00 Uhr

Zehn Jahre lang war Günther Korff der SPD-Bürgermeister in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Jetzt will Stephan Kamp ihn im Amt beerben. Die SPD will weitermachen und dabei auch neue Themen anpacken.