Damit es endlich mit dem Weg „Middenmang“ losgehen konnte, legten auch einige Gemeinderats-Mitglieder selbst Hand an um Äste von Bäumen im Einfahrtsbereich zu entfernen. Foto: Peter Warncke up-down up-down Baubeginn Die ersten Spatenstiche für den neuen Weg Middenmang in Klein Nordende sind gesetzt Von Peter Warncke | 30.06.2023, 10:00 Uhr

Zweieinhalb Jahre ist der Beginn der Planungen her. Nun wurden die ersten Spatenstiche für den neuen Weg „Middenmang“ in Klein Nordende gesetzt. So geht es weiter.