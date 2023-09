Hilfe im Ernstfall Grüne wollen Sparrieshoop zum Vorreiter in der Anpassung an die Klimawandel-Folgen machen Von Grischa Beißner | 29.09.2023, 10:00 Uhr Die Sommer werden immer heißer, Extremwetter nimmt zu. Der Gemeinderat von Klein Offenseth-Sparrieshoop will dem Problem begegnen. Foto: IMAGO/Christian Ohde up-down up-down

Starkregen, Sturmfluten, Waldbrände: Der Klimawandel ist längst in Deutschland angekommen. In Klein Offenseth-Sparrieshoop will die Gemeinde auf Bestreben der Grünen nun in die Offensive gehen. Ein Konzept zu Klimafolgeanpassung und Hilfe im Ernstfall soll her.