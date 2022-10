Der 15-jährige Jungzüchter Jannes Martens aus Klein Offenseth-Sparrieshoop. Foto: Peter Jaster up-down up-down Klein Offenseth-Sparrieshoop Jannes Martens hat sein Hobby in der Kaninchenzucht gefunden Von Peter Jaster | 21.10.2022, 12:00 Uhr

Statt am Computer Spiele zu zocken, kümmert sich der 15 Jahre alte Jannes Martens um seine 15 Kaninchen. Der Jungzüchter aus Klein Offenseth-Sparrieshoop hat mit seinen Tieren erst kürzlich an einer Ausstellung in Barmstedt teilgenommen.