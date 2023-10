Sozialverband auf Tour SoVD Hörnerkirchen befährt von Lübeck aus die Wakenitz Von Carsten Wittmaack | 03.10.2023, 13:00 Uhr Auf die Wakenitz wagten sich 36 Mitglieder des Sozialverbands Hörnerkrichen. Foto: Peter Rupscheit up-down up-down

Regelmäßig bietet der Sozialverband in Hörnerkirchen Ausflüge an. Der jüngste führte in den Südosten Schleswig-Holstein. Lustig war es – nicht zuletzt, weil ein Akkordeon mit auf Tour ging.