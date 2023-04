Sonja Mußmann ist seit November 2022 Bauamtschefin. Foto: Michael Bunk up-down up-down Neue Leiterin des Rantzauer Bauamtes Sonja Mußmann will Bauprojekte in Dörfern um Barmstedt voranbringen Von Michael Bunk | 04.04.2023, 17:30 Uhr

Middenhuus in Bokholt-Hanredder, Kindergartendach in Bevern oder Ortsentwicklungskonzept in Bilsen – es ist ein breites Aufgabenspektrum, das die 55-Jährige reizt. Die gebürtige Hannoveranerin hat sich in 20 Jahren Schleswig-Holstein auch an einen manchmal rauer wehenden Wind gewöhnt.