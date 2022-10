Die Grünen wünschen sich für den Klimaschutz in Elmshorn Photovoltaikanlagen auf und an allen städtischen Gebäuden. Symbolfoto: Marijan Murat up-down up-down Solaroffensive in Elmshorn Vorstoß der Grünen: Photovoltaikanlagen auf allen städtischen Gebäuden Von Deborah Dillmann | 19.10.2022, 08:30 Uhr

Die Grünen werben mit ihrer Solaroffensive für den zügigen Ausbau von Solaranlagen an öffentlichen Gebäuden in Elmshorn. Mit ihrem Antrag will die Fraktion auch ein wichtiges Ziel der Stadt sichern.