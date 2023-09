Klimawandel und Landwirtschaft Erst Mais, dann Soja: Wie Landwirte im Kreis Pinneberg neue Pflanzen entdecken Von Anja Steinbuch | 07.09.2023, 06:00 Uhr Sojaernte auf einem Feld in Serbien: Dort ist das Wetter warm und trocken genug, um die Bohnen unbeschadet zu ernten. In Norddeutschland und im Kreis Pinneberg spielt Soja als Nutzpflanze bislang keine Rolle. Symbolfoto: IMAGO/Joerg Boethling up-down up-down

Soja gilt als Wunderbohne in der Ernährungsindustrie. Sie ist Eiweißlieferant, Fleischersatz und wird auch in der Viehzucht als Futter eingesetzt. Deshalb liebäugeln inzwischen auch Landwirte im Kreis Pinneberg angesichts des Klimawandels mit der exotischen Pflanze. Doch der Anbau von Soja in Norddeutschland ist bisher noch schwierig.