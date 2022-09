Im Barmstedter Rathaus fühlt sich Lars Kiepert seit einem halben Jahr als Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt rundum wohl. Foto: Michael Bunk up-down up-down Zwischen offenen Türen und Homeoffice So tickt Barmstedts neuer Bauamtschef Lars Kiepert Von Michael Bunk | 26.09.2022, 16:00 Uhr

Der Nachfolger von Uwe Dieckmann will weg von dem verstaubten Image der Bauämter und den Dienstleistungsgedanken in den Mittelpunkt stellen. Projekte, an denen er sich mit diesem Versprechen messen lassen kann, gibt es in Barmstedt und dem Amtsbezirk Hörnerkirchen reichlich.