FOTO: Jann Roolfs Kleingärtnerverein Barmstedt Warum diese Arbeit für viele Kleingärtner wie Urlaub ist Von Jann Roolfs | 16.08.2022, 08:00 Uhr

Der Boom ist auch in den drei Anlagen von Barmstedt zu spüren. Allein in diesem Jahr wurden 30 Parzellen neu verpachtet. Eine Hamburgerin erzählt, warum sie so gern aus der Stadt in ihren kleinen Garten flieht.