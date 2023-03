Thomas Tegelhütter (Mitte) spielte im Doppel zusammen mit dem bekannten Hamburger Pianisten Joja Wendt. Schiedsrichterin ist Sybille Buchner. Foto: privat up-down up-down Spieler aus dem Kreis Pinneberg So hat Thomas Tegelhütter die Senioren-WM im Tischtennis erlebt Von Michael Bunk | 01.03.2023, 14:00 Uhr

Der Festivalorganisator aus Brande-Hörnerkirchen, der sonst in der Bezirksliga für den TTC Die Sterne Elmshorn an die Platte tritt, genoss den Auftritt im Oman im Kreis vieler ehemaliger Weltklassespieler. So lief es sportlich für ihn.