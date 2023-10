Kunst Skulpturen auf der Barmstedter Schlossinsel gehen in den Winterschlaf Von Michael Bunk | 14.10.2023, 16:00 Uhr Gleb Dusavitskiy (rechts) baut seine Skulptur „Lucy in the sky with diamonds“ mit Hilfe des Barmstedter Tischlers Jörg Bosin ab. Foto: Michael Bunk up-down up-down

Gleb Dusavitskiy hat seine „Lucy in the sky with diamonds“ bereits abmontiert, die beiden Pontons im Rantzauer See werden folgen. In der Galerie Atelier III bleibt aber auch in der dunklen Jahreszeit die Kultur am Leben. Dafür sorgt Karin Weißenbacher.