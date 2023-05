Der Gemeindewahlausschuss Barmstedt hat das Ergebnis der Kommunalwahl bestätigt. Symbolfoto: Michael Bunk up-down up-down SPD hatte Nachzählung beantragt Ergebnis der Kommunalwahl in Barmstedt bestätigt – das ist die Sitzverteilung Von Michael Bunk | 26.05.2023, 06:00 Uhr

Der Gemeindewahlausschuss hat das vorläufige Ergebnis des Urnengangs vom 14. Mai bestätigt. Die CDU wird mit Abstand die stärkste Fraktion in der neuen Stadtvertretung, die erstmals am 13. Juni in neuer Besetzung tagt.