Hannelore Ahsbahs präsentiert das Herbstprogramm des Seniorenclubs Bokel. FOTO: Carsten Wittmaack up-down up-down Seniorenclub Bokel Herbst-Programm: Mit einer Ausfahrt zur Gänsefarm raus aus dem Sommer Von Cindy Ahrens | 07.08.2022, 14:01 Uhr

Der Seniorenclub Bokel startet am 6. September in sein Herbst-Programm. Als Erstes steht eine Halbtagesfahrt nach Gudendorf zur Gänsefarm sowie der Besuch des Dithmarsium an.