Besondere Aktion Im Selbstversuch: shz.de-Reporterin lässt sich Organspende-Tattoo in Elmshorn stechen Von Anna Goldbach | 08.10.2023, 06:00 Uhr Logo NEO „Das Angebot des Organspende-Tattoos wird total gut angenommen", sagt die Mutter dreier Kinder. Foto: Lotta Form

Statt in der Redaktion hat unsere Reporterin Anna Goldbach den Donnerstagvormittag im Tattoostudio „Horst sticht zu“ in Elmshorn verbracht. Dort gibt es kostenlose Organspende-Tattoos. Was es damit auf sich hat und wieso sie sich dafür entschieden hat – ein Selbstversuch.