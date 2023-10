Bei einem Verkehrsunfall in Hemdingen sind am Freitagmittag (20. Oktober) insgesamt sechs Personen leicht verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr waren an der Kreuzung von Beverner Straße und Steindamm ein mit fünf Personen besetzter Wagen der Marke Škoda und ein VW-Bus zusammengestoßen. Der Transporter landete dabei im Graben.

Nach Angaben der Polizei Barmstedt war ein 25 Jahre alter Mann mit dem vollbesetzten Auto aus Richtung Bevern gekommen und hatte an der Einmündung in den Steindamm nach links in Richtung Hemdingen abbiegen wollen. Dabei habe er den auffälligen VW-Bus eines 35-Jährigen aus Hasenmoor offenbar übersehen.

Alle sechs beteiligten Personen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Foto: Florian Sprenger

Durch die Wucht der Kollision wurde der Bus in den gegenüber liegenden Straßengraben geschoben. Dabei war die Ölwanne abgerissen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hemdingen streute die Betriebsstoffe ab und brachte im Graben eine Ölsperre aus. Außerdem informierte die Polizei die Untere Naturschutzbehörde des Kreises. Der Graben soll in diesem kontaminierten Bereich noch ausgekoffert werden.

Alle sechs an dem Unfall beteiligten Personen wurden leicht verletzt. Sie zogen sich in erster Linie Prellmarken durch den Gurt zu, wurden aber allesamt zu weiteren Untersuchungen mit insgesamt vier Rettungswagen ins Elmshorner Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.