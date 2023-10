Wegen eines schweren Unfalls mit einem Betonmischer ist die A23-Ausfahrt Elmshorn derzeit gesperrt. Betroffen ist den Angaben zufolge die Ausfahrt in Fahrtrichtung Süden; dort war am Mittag ein Betonmischer in einer Kurve auf die Seite gekippt. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Der Laster-Fahrer war bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt worden und konnte sich selbstständig aus dem auf der Seite liegenden Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Betonmischer kippt in A23-Abfahrt um

Der Unfall hatte sich laut Leitstelle West gegen 13 Uhr ereignet. Der Laster-Fahrer war beim Abfahren von der A23 in einer scharfen Rechtskurve verunglückt. Wie die Polizei gegenüber shz.de mitteilte, könnte unangepasste Geschwindigkeit der Grund für den Unfall sein. Das Fahrzeug kippte daraufhin nach links auf die Seite und blieb am Fahrbahnrand liegen. Eingeklemmt worden war der Fahrer nicht.

Da der Laster voll beladen gewesen ist, lief bei dem Unfall auch flüssiger Beton aus und verteilte sich neben der Abfahrt. Da die Gefahr besteht, dass dieser schnell aushärtet, sollte der Betonmischer möglichst schnell geborgen werden. Dazu wurde eine Elmshorner Spezialfirma beauftragt.

A23-Abfahrt Elmshorn bleibt zunächst gesperrt

Wie lange die A23-Abfahrt gesperrt bleibt, war zunächst unklar. Auch wenn das Fahrzeug geborgen ist, könnte die Ausfahrt laut Polizei weiterhin gesperrt bleiben, da bei dem Unfall auch die Straße beschädigt worden war.

Die Feuerwehr nahm Betriebsstoffe auf, klemmte die Batterie des Lasters ab und stellte den Brandschutz sicher.