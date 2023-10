Jacob-Struve-Schule Lernen mit Robotern ist für Schüler in Horst ganz normal Von Grischa Beißner | 18.10.2023, 08:00 Uhr An der Jakob-Struve-Schule in Horst gehören Roboter nun zum Unterrichtsprogramm. Foto: Grischa Beißner up-down up-down

Programmieren und Robotik erlernen die Schüler an der Horster Jacob-Struve-Schule direkt in der Praxis. An eigenen Robotern können sie sich ausprobieren und wertvolle Fähigkeiten erwerben. Ein Preisgeld machte den besonderen Unterricht möglich.