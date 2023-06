Nicht nur mit Sprechstunden, sondern auch mit Entspannungsübungen gegen Stress und Druck will der Verein Schuldnern helfen. Foto: Schuldenhilfe Sofort e.V. up-down up-down Aktionswoche Schuldnerberatung Elmshorn: Mit progressiver Muskelentspannung gegen die Schuldensorgen Von Grischa Beißner | 10.06.2023, 09:00 Uhr

In seiner Aktionswoche ab 12. Juni will der Verein Schuldenhilfe Sofort nicht nur mit Tipps und Beratung, sondern in Elmshorn auch mit Muskelentspannung helfen.