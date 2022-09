Ein 28 Jahre alter Hamburger ist in Tornesch mehrfach bei dem Versuch gescheitert, ein Fahrrad zu stehlen: dank einer 15-Jährigen. Symbolfoto: Andrea Warnecke up-down up-down 28-Jähriger in Elmshorn gestellt Schülerin erwischt Fahrraddieb in Tornesch zweimal auf frischer Tat Von Deborah Dillmann | 30.09.2022, 16:22 Uhr

Eine 15-Jährige hat in Tornesch am Donnerstag gleich zwei versuchte Fahrraddiebstähle verhindert. Die Polizei konnte den Mann in Elmshorn stellen.