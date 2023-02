Im Bereich um die Timm-Kröger-Schule soll ein Schüler von einem Unbekannten festgehalten worden sein. Foto: Ann-Kathrin Just up-down up-down Elmshorn Unbekannter spricht Grundschüler an: So reagiert die Timm-Kröger-Schule Von Ann-Kathrin Just | 17.02.2023, 17:30 Uhr

Nachdem am Dienstag ein Unbekannter einen Zehnjährigen in der Nähe der Timm-Kröger-Schule in Elmshorn angesprochen hatte, äußert sich nun die kommissarische Schulleiterin Anja Kähler. Sie setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei und will Kinder stärken, damit sie sich wehren können.