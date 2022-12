In der Leitstelle West in Elmshorn laufen bei Unfällen, Feuern und anderen drastischen Ereignissen die Fäden zusammen. Ob die Technik für den Katastrophenschutz funktioniert, wird regelmäßig an sogenannten Warntagen überprüft.

