Eine Ladesäule wurde jetzt vor dem Badepark im Krückaupark in Betrieb genommen. FOTO: Brameshuber Zwei neue Anlagen in Betrieb Stadtwerke Elmshorn erweitern das E-Ladenetz Von Christian Brameshuber | 22.06.2022, 09:00 Uhr

Am Badepark und an der Westerstraße sind zwei Stationen in Betrieb gegangen. In der Region Elmshorn gibt es damit jetzt 50 Ladepunkte. In Elmshorn waren Ende 2021 insgesamt 537 E-Fahrzeuge registriert.