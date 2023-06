In Bilsen steht das Stoppschild einige Meter von der Ampel entfernt. Es droht die Gefahr des doppelten Haltens vor der Kreuzung. Foto: Michael Bunk up-down up-down Zu viele Verkehrszeichen Schildbürgerstreiche in Barmstedt und Bilsen verwirren Auto- und Radfahrer Von Carsten Wittmaack | 19.06.2023, 16:00 Uhr

Verkehrszeichen sind wichtig. Doch ab und an sorgen sie eher für Verwirrung. Gute Beispiele lassen sich am Kreisel Spitzerfurth/Pinneberger Landstraße und an der Kreuzung Hemdinger Straße/Kieler Straße finden.