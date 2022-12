Ein europäischer Grauwolf: Die Tiere sind mittlerweile auch in Schleswig-Holstein zu Hause. Ein Paar soll im Kreis Herzogtum Lauenburg und eines im Bereich des Segeberger Forstes leben. Symbolfoto: IMAGO / Martin Wagner up-down up-down Raubtier im Kreis Pinneberg Schäfer-Kritik an Jagdrecht-Plänen: „Für den Wolf ändert sich eigentlich nichts“ Von Tina Wollenschläger | 16.12.2022, 16:00 Uhr

Was bringt es, wenn der Wolf in Schleswig-Holstein ins Jagdrecht aufgenommen wird? Eine Schäferin aus Heede bezweifelt, dass sich dadurch am Grundproblem – dem Konflikt zwischen Weidetierhaltern und dem Raubtier – etwas ändern wird.