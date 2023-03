Schon in den vergangenen Jahren hat Kölln-Reisiek bei der Aktion „Sauberes Schleswig-Holstein“ engagiert mitgemacht. Archivfoto: Kamin up-down up-down Frühjahrsputz in Kölln-Reisiek Putzaktion: Nicht immer nur die üblichen Verdächtigen! Von Grischa Beißner | 09.03.2023, 13:50 Uhr

Der Dorfputz am 11. März hat seit 1994 Tradition. Auch in Kölln-Reisiek wird wieder Müll gesammelt, den andere achtlos aus dem Auto oder in die Landschaft geworfen haben. In diesem Jahr hat die Bürgermeisterin einen besonderen Wunsch.