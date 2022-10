Barmstedt soll sauber werden. Am Sonnabend, 29. Oktober, wird in der Stadt Müll gesammelt. Foto: Michael Bunk up-down up-down Stadt putzt sich raus „Sauberes Barmstedt“: Müllsammel-Aktion startet an der Feuerwache Von Carsten Wittmaack | 03.10.2022, 14:00 Uhr

Einmal im Jahr wird in Barmstedt Müll gesammelt. Die Aktion startet am 29. Oktober um 14 Uhr an der Feuerwache. Mitmachen darf jeder, als Dank gibt es Kaffee und Kuchen.