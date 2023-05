Freuen sich auf die neue Saison: Freibadchef Thomas Lecke und Mitarbeiterin Camila Luttkus vor dem neu installierte Sonnensegel über dem Kleinkinderbecken. Foto: Mohrdieck up-down up-down Ab 8 Uhr Saison-Start: Am 20. Mai öffnet das Freibad in Horst die Türen Von Hermann Mohrdieck | 18.05.2023, 16:00 Uhr

Das Freibad Horst startet wieder in die Freibadsaison. Am 20. Mai ist es wieder so weit. Und am ersten Tag ist es wie gewohnt kostenlos.