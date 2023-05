Anke Uhrig mit Namensgeber Rübe bei der Arbeit. Foto: Nicole Wollschlaeger up-down up-down Rüberellas kleines Reich Tierische Idee: Das haben Hundehalsbänder aus Barmstedt mit Fallschirmen zu tun Von Nicole Wollschlaeger | 31.05.2023, 06:00 Uhr

Auf die Geschäftsidee muss man erstmal kommen: Anke Uhrig stellt in Barmstedt Hundeaccessoires aus Fallschirmstoff her. In Kleinauflage. Aber mit viel Liebe zum Detail. Und die Ideen gehen der Hundefreundin nie aus.