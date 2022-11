Das Buddy-Holly-Denkmal von Grant Speed in Lubbock, Texas.. Foto: dpa up-down up-down Doppelpack in Musiktheater Rock‘n‘Roll und Hörspiel-Krimi in Barmstedts Kulturschusterei Von Michael Bunk | 14.11.2022, 19:00 Uhr

Erst heißt es „Buddy forever“ in dem kleinen Musiktheater am Markt, dann „Die Toten von St. Pauli“. Beide Gigs sind so unterschiedlich und haben dann doch die Musik als verbindendes Element.