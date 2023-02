„Jeder hat hier seine Lieblingskuh“, sagt Christian Hoyer. Das hier ist seine. Foto: Grischa Beißner up-down up-down Umweltschutz im Liether Moor Für Tiere und Natur: Deshalb brauchen die Robustrinder mehr menschliche Freunde Von Grischa Beißner | 01.02.2023, 07:00 Uhr

Kühe verschwinden von den Weiden immer mehr in industrielle Ställe. Im Liether Moor in Klein Nordende ist das anders. Ein Verein will die Umwelt bewahren und gleichzeitig die Tiere artgerecht halten. Aber die Zahl der Aktiven nimmt ab.