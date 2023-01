Zwei Kisten mit je 50 Rollen a 13 Säcke: Das sind die Vorräte für Klein Nordende, Seester und Seestermühe. Foto: Grischa Beißner up-down up-down Gelbe-Tonnen-Chaos Drei Dörfer im Amt Elmshorn-Land sollen sich 100 Rollen Gelbe Säcke teilen Von Grischa Beißner | 03.01.2023, 18:00 Uhr

Die Bürger von Klein Nordende, Seester und Seestermühe sind frustriert. Noch immer haben sie keine Gelben Tonnen erhalten. Und die RMG liefert nur 100 Rollen an Gelben Säcken an die Abholstelle in Elmshorn.