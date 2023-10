Bei einem Arbeitsunfall in Barmstedt ist am Montagmorgen (16. Oktober) ein Zimmermann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der 53-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen.

Bei Arbeiten am Dachstuhl abgestürzt

Nach Angaben von vor Ort war der Mann mit einigen Kollegen in der Straße An der Hofkoppel dabei, den Dachstuhl eines Einfamilienhauses, das derzeit von Grund auf saniert wird, zu demontieren. Dabei war der Mann abgestürzt. Notfallsanitäter und eine Notärztin versorgten ihn im offenen Obergeschoss. Für den Transport zum Rettungswagen wurde die Feuerwehr mit einer Drehleiter und Manpower benötigt. Die Trage passte nicht durch das enge Treppenhaus.

Weil die weitere Behandlung im Krankenhaus Boberg erfolgen sollte, wurde ein Rettungshubschrauber für den Transport in den Osten Hamburgs angefordert. „Christoph 29“ landete auf dem Sportplatz Düsterlohe, wo er den Patienten vom Rettungswagen übernahm und nach Hamburg flog.