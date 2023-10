Ehepaar im Ruhestand Familie Penns und das Restaurant Zum Bootssteg in Barmstedt: Das ist ihre Geschichte Von Pierre Droste | 11.10.2023, 06:30 Uhr Foto: Pierre Droste

Ein See, vier Generationen, ein Name. Seit über 80 Jahren prägt ihre Familie Barmstedt, nun sind Bernd und Sigrun Penns in den Ruhestand gegangen. Ihr Name bleibt. Die Penns selbst übrigens auch.