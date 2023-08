Dittchenbühne zeigt „Die Niere“ Transplantations-Komödie im Elmshorner Theater: Für Regisseurin ist das kein Widerspruch Von Roksana Ruther | 19.08.2023, 13:00 Uhr Die Regisseurin Maria von Bismarck freut sich, das Stück zu inszenieren. Foto: Forum Baltikum - Dittchenbühne up-down up-down

„Die Niere“: So heißt das Stück, das im September am Elmshorner Forum Baltikum - Dittchenbühne Premiere feiert. Maria von Bismarck inszeniert die Komödie und teilt einige ihrer Gedanken zum Stück, in dem es um viel mehr geht, als nur um eine Niere.