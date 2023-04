Die Landwirtin Josefine Becker erntet in einem der Gewächshäuser des Schümannhofs Salat. Foto: Cornelia Sprenger up-down up-down Gurken, Tomaten, Kartoffeln Regionales Gemüse liegt im Kreis Pinneberg im Trend Von Cornelia Sprenger | 26.04.2023, 10:00 Uhr

Regionales Gemüse und ungewöhnliche Sorten sind beliebt. Auf dem Schümannhof in Brande-Hörnerkirchen und bei der Gärtnerei Grünkorb in Hemdingen wird Gemüse in Bio-Qualität und in großer Vielfalt produziert.