Hundemesse RantzauDogs: Christina Hein und Simon Schönenberger haben sich und ihrem prachtvollen Weimaraner Kalle einen besonderen Sonntagsspaziergang gegönnt. Foto: Pierre Emmanuel Droste up-down up-down Alles rund um den Hund RantzauDogs: Die erste Barmstedter Hundemesse ist ein voller Erfolg Von Pierre Emmanuel Droste | 03.10.2022, 17:25 Uhr

Die Festwiese am See in Barmstedt steht in der Regel Menschen zur Verfügung. Doch am 2. Oktober tummelten sich dort jede Menge Vierbeiner. Eingeladen worden war zur Veranstaltung RantzauDogs.