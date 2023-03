Die Schreibtischarbeit gehört auch zu den Aufgaben von Propst Steffen Paar, aber er möchte auch raus und mit Menschen zusammentreffen. Foto: Sönke Rother up-down up-down Mit Menschen ins Gespräch kommen Steffen Paar: Erst Amtseinführung, dann als Propst on Tour Von Christian Brameshuber | 05.03.2023, 18:00 Uhr

Bischof Gothart Magaard hat Steffen Paar am Sonntag in St. Laurentii in Itzehoe ins Amt eingeführt. Anschließend möchte der neue Propst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf Land und Leute kennenlernen.