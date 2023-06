Beim Bikeathlon schießen die Erwachsenen mit Luftgewehren. Foto: Jann Roolfs up-down up-down Jetzt anmelden Radfahren und schießen: Elmshorn fiebert dem Bikeathlon entgegen Von Christian Brameshuber | 09.06.2023, 12:00 Uhr

Die Veranstaltung richtet sich an Breitensportler, die in Teams antreten. Es gibt noch 40 Startplätze für den Bikeathlon in Elmshorn.