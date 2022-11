Barmstedt will sich fit für die Zukunft machen. Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Bürger können mitgestalten Energetische Quartiersentwicklung in Barmstedt geht in heiße Phase Von Carsten Wittmaack | 18.11.2022, 10:00 Uhr

Der Einstieg in die Quartiersentwicklung wurde von vielen Politikern und engagierten Barmstedtern besucht. Nun geht es an die Detailplanungen. Zwei Workshops stehen dafür im November an.