Medizinerin zeigt Fotos vom Tatort Bei Prozess wegen Doppelmord in Elmshorn: Richter erleidet Schwächeanfall Von Jann Roolfs | 02.02.2023, 16:49 Uhr

Bei dem Prozess um den mutmaßlichen Mord an zwei Frauen in Elmshorn ist es zu einem Zwischenfall gekommen: Der beisitzende Richter fiel in Ohnmacht. Zuvor hatte eine Rechtsmedizinerin detailliert die Verletzungen der Opfer beschrieben.