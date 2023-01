Ingrid Günther war sehr mit der Natur verbunden. Ihre Bilder sind in der Kommunalen Halles des Rathauses zu sehen. Foto: Siegfried Günther up-down up-down Kunst in der Kommunalen Halle Postume Ausstellung: Bilder von Horster Künstlerin im Barmstedter Rathaus Von Carsten Wittmaack | 17.01.2023, 16:00 Uhr

Am 27. Dezember starb Ingrid Günther. Nun sind Bilder von ihr in der Kommunalen Halles des Rathauses zu sehen. Der Künstlerin lag vor allem die Natur am Herzen.