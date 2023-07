Per Air-Drop lassen sich auch große Dateien schnell zwischen Handys verschicken. Allerdings sollte man darauf achten, den richtigen Empfänger auszuwählen. Symbolfoto: IMAGO / Pond5 up-down up-down Folgenschwerer Fehler 18-Jährige aus Elmshorn verschickt Porno via AirDrop – und landet vor Gericht Von Wolfgang Duveneck | 28.07.2023, 17:30 Uhr

Eine 18-Jährige versendet einen Pornofilm per AirDrop an das falsche Smartphone. Die Empfängerin zeigt die junge Frau an – und binnen kurzer Zeit gerät das Leben der Elmshornerin völlig aus der Bahn.