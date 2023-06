Ein Schnelltest schlug bei dem 21-Jährigen auf THC an. Symbolfoto: Julian Stratenschulte / dpa up-down up-down Bekifft am Steuer Polizei zieht in Westerhorn Fahrer unter Drogen aus dem Verkehr Von Oliver Gabriel | 25.06.2023, 17:27 Uhr

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zu Sonntag einen 21-Jährigen in Westernhorn kontrolliert. Dabei schlug ein Schnelltest auf THC an.