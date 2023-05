Unbekannte Täter waren in Ellerhoop unterwegs. Symbolfoto: IMAGO/Daniel Scharinger up-down up-down Diebestour am Ohlekamp Einfamilienhäuser als Ziel: Polizei ermittelt nach Einbruch und versuchtem Einbruch in Ellerhoop Von Carsten Wittmaack | 30.05.2023, 14:58 Uhr

Gleich zweimal wurde die Polizei jüngst an den Ellerhooper Ohlekamp gerufen. Einmal drangen Unbekannte in ein Haus ein, ein anderes Mal blieb es beim Versuch. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten miteinander in Verbindung stehen.